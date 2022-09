Cidades Justiça nega recurso e plano de saúde terá de pagar por remédio para tratamento de câncer para idosa Medicamento para tratamento domiciliar custa de R$ 20 a R$ 30 mil

A 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) negou por unanimidade um recurso da Central Nacional da Unimed contra a decisão que obriga a empresa a arcar com os custos de um medicamento para uma idosa diagnosticada com câncer no ovário, em Goiânia. O relator, desembargador Fausto Moreira Diniz, considerou ilegal a negativa do plano em cobrir os cus...