O homem suspeito de espancar a então namorada por ela beber cerveja “sem a permissão dele” teve o pedido de soltura negado pela Justiça pela segunda vez. Thiago Brandão Abreu, de 40 anos, está preso desde o dia 10 de dezembro. A juíza Sandra Regina Teixeira Campos, do 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, informou que os motivos que mantém o suspeito preso são graves e que não há, neste momento, indicativos de que a liberdade do acusado garantirá a segurança física e psicológica da vítima, Isabella Lacerda.

A defesa de Thiago alega que há demora na conclusão do inquérito e que existe a "presença dos requisitos autorizadores”, neste caso, não apresentando risco de vida para a vítima. Contudo, a juíza entende que a prisão preventiva do suspeito deve ser mantida para manter a ordem pública, visto que os delitos praticados foram graves e que há a possibilidade de repetição destes. A magistrada afirma também que a aplicação de outras medidas cautelares é insuficiente neste caso.

O POPULAR mostrou que um outro pedido de soltura havia sido feito em 14 de dezembro. Na época, a defesa de Thiago alegou que não existiam requisitos para prender o homem e que faltavam “elementos conclusivos para a elucidação dos fatos”.

Caso

Isabella Lacerda afirma que Thiago teria mostrado uma arma de fogo para ela e dado tiros para cima enquanto a agredia e torturava, no dia 9 de dezembro, em Goiânia. Na época, eles eram namorados e o homem teria se irritado pelo fato dela ter saído para beber álcool com os familiares “sem a permissão dele”.

A jovem procurou a delegacia na madrugada do dia 10 para denunciar as agressões. Ela contou que Thiago foi até a casa dela e a obrigou a entrar em seu carro após ficar bravo com uma chamada de vídeo feita com ela e que a mostrou bebendo cerveja e ter mandado mensagem dizendo que a jovem ia "pagar caro". Câmeras de segurança registraram o momento em que Thiago dá tapas e coloca Isabella à força dentro de um carro.

Thiago teria transitado com Isabella no veículo por quase duas horas, enquanto a agredia e, em um dado momento, chegou a atirar três vezes para cima.

Em um vídeo, a vítima contou que só conseguiu se livrar dele após mandar a localização para a mãe e ela conseguir buscá-la. Thiago foi preso em flagrante após o irmão da vítima descobrir que ele estava em casa após o crime. Ele segue preso de forma preventiva.

O POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Thiago para que ele possa se manifestar.

Leia também:

- Jovem denuncia que foi torturada e agredida com arma por ex-namorado, em Goiânia

- Homem suspeito de espancar e torturar a ex-namorada tem prisão convertida em preventiva, em Goiânia

- Empresário teria dado tiros para cima enquanto agredia a ex-namorada, em Goiânia, diz polícia

- Mensagens mostram ameaças de suspeito de agredir estudante por ela beber cerveja: ‘Vai pagar caro’

- Vídeos mostram quando empresário agride e coloca ex-namorada à força dentro de carro

- Justiça nega pedido da defesa e mantém prisão de empresário suspeito de agredir ex-namorada