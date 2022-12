O ex-servidor público Felipe Gabriel Jardim, de 26 anos, acusado de matar o sogro em uma farmácia de Goiânia passa, na tarde desta quinta-feira (1º), por uma audiência de instrução. Ao todo, nove testemunhas do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e oito da defesa devem ser ouvidas. Um vídeo registrou quando o policial civil aposentado João Rosário Leão, de 63 anos, foi morto a tiros (veja acima).

A audiência começou por volta de 13h30, na 4ª Vara do Fórum Criminal, no Jardim Goiás. Já o crime foi no dia 27 de junho deste ano.

Advogado da família de João, Emanoel José Rodrigues de Freitas disse que está audiência vai definir se Felipe Gabriel vai passar por júri popular.

“É uma audiência prévia ao plenário do tribunal do júri. A gente vai ouvir as testemunhas da defesa e da acusação e, posteriormente, o juiz deve chegar a uma decisão se vai levar ao tribunal do júri popular ou não”, explicou.

De acordo com o advogado, como serão oito testemunhas do MP e da assistência de acusação, e também outras nove testemunhas da defesa, a audiência deve ser “bem longa”.

Familiares de João chegaram ao Fórum usando camisetas pedindo justiça pela morte do aposentado. No entanto, o magistrado, a princípio, teria tentado impedir pessoas com estas camisetas de assistir a audiência. O advogado discorda do entendimento do juíz.

“Primeiro, l é um ato público, a população, se quiser vir assistir, poderia. O que o magistrado fez, a assistência de acusação discorda, porque não há nenhum despacho no processo que fale sobre essa proibição das camisetas, de eventual manifestação na audiência de instrução. E isso, a nosso ver, não justifica a retirada do ato só para pretexto de uma possível interferência ou manifestação da família da vítima, que ainda que legitima, é inesperada. Não podemos fazer presunção de que eles possam se manifestar”, explicou.

O g1 pediu um posicionamento do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) para saber se chegou a haver o impedimento ou se os familiares estão acompanhando a audiência, e aguarda retorno desde a última atualização.

Leia também:

- Genro filmado matando dono de farmácia passa por primeira audiência nesta quinta, em Goiânia

- Genro filmado matando dono de farmácia é transferido para o Núcleo de Custódia

- Delegada fala em relação conturbada entre ex e homem que matou sogro em Goiânia