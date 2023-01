A Justiça prorrogou por mais 30 dias, a prisão do policial militar Rafael Martins Mendonça, de 32 anos, suspeito de matar a tiros sua esposa, Elaine Barbosa de Sousa, de 28, Ágatha Maria de Sousa, de 3, e atirar contra Sara Sunshine de Sousa, de 5. O crime ocorreu no dia 14 de dezembro, em Rio Verde.

Na decisão, a juíza Lília Maria de Souza destaca a importância da continuidade da prisão do suspeito para a apuração do crime. “A prorrogação da prisão temporária do representado possibilitará maiores esclarecimentos quanto à dinâmica desta suposta prática delitiva, bem como para dar continuidade às investigações. A natureza e as circunstâncias do crime por si só causam grave insegurança para a instrução criminal, eis que o representado, neste momento, pode prejudicar a colheita das provas ou destruir elementos que servem à convicção do julgador”, diz trecho do documento.

A defesa do pai de Ágatha e Sara revela que ficou satisfeita com a manutenção da prisão do suspeito. “Estávamos apreensivos porque a prisão temporária terminaria em breve. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas esperamos que esses trinta dias sejam suficientes”, diz o advogado Victor Hugo Rocha.

O advogado Lázaro Neves, responsável pela defesa de Rafael, informa que aguardará o recebimento do documento do inquérito e, conforme ocorrer o andamento do processo, vai se “manifestar dentro dos autos”. “Estamos aguardando o judiciário liberar para realização de exames. Ele [Rafael] não está psicologicamente bem”, relata.

Crime

Segundo a polícia, no dia 14 de dezembro, Rafael ligou para um amigo, que também é policial, informando que havia feito “uma besteira”. Quando o militar chegou na casa onde o suspeito estava, encontrou Rafael deitado ao lado das meninas. Ele ainda teria tentado se matar, e foi ipedido pelo amigo.

O delegado responsável pelo caso Adelson Candeo, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil (PC), de Rio Verde disse ao POPULAR, que PM deu ao menos 20 tiros dentro da casa e precisou, inclusive, recarregar a arma usada.

Somente um laudo pericial poderá confirmar a quantidade de vezes que Rafael atirou. No entanto, as investigações apontam que ele tenha disparado pelo menos 20 vezes.

Isso porque, segundo o delegado Adelson Candeo, além dos 16 tiros que atingiram Elaine (oito tiros), Ágatha (cinco tiros) e Sara (três tiros), foram encontrados sinais de disparos de arma de fogo no chão da cozinha e no sofá.

Leia também:

- Amigo tomou arma e impediu que PM tentasse atirar contra si após matar esposa e enteada, diz polícia

- Policial militar é suspeito de matar a esposa e a enteada de 3 anos, em Rio Verde