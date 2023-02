Cidades Justiça recebe 408 ações por vaga em Cmei em Goiânia e já acatou 104 Defensoria Pública acredita que decisões judiciais podem atender demanda de 658 crianças cujos pais estiveram no plantão do órgão para resolver problema em Goiânia

A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) já ingressou com 408 processos judiciais para determinar que a Prefeitura de Goiânia matricule crianças que não conseguiram vagas em creches. Do total, 104 pedidos já foram acatados e há previsão de que o mesmo ocorra para pelo menos outros 554 casos ainda nos próximos dias. Diante das decisões judiciais, a gestão munici...