Justiça suspende desocupação de área no Jardim Novo Mundo, em Goiânia

O juiz da 8ª Vara Federal, Urbano Leal Berquó Neto, atendeu pedido de suspensão da reintegração de posse de uma área da União ocupada por cerca de 500 famílias no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. A decisão publicada nesta segunda-feira (10), em caráter liminar, mantém as famílias do Residencial Lótus e Jardim Emanueli por mais seis meses no local, em função da pandemia d...