Cidades Justiça suspende despejo de famílias do Setor Urias Magalhães, em Goiânia Na manhã desta quarta-feira (21), a Prefeitura de Goiânia anunciou medidas administrativas para a regularização da ocupação irregular, a fim de evitar a remoção de moradores

As famílias que residem na ocupação do Setor Urias Magalhães, região norte de Goiânia, não precisarão mais sair do local até o dia 14 de janeiro. Isso porque a juíza Marina Cardoso Buchdid, da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos da comarca de Goiânia, suspendeu nesta quarta-feira (21) a remoção até que a Comissão de Conflitos Fundiários possa s...