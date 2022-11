*Atualizada em 26/11 às 13h32

A Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e determinou a suspensão da festa ‘Todo Mundo em Pânico’, que estava prevista para acontecer neste sábado (26) na Chácara Green Park Eventos, em Aparecida de Goiânia. Na decisão, a juíza plantonista levou em conta o argumento de que o evento não possui as devidas autorizações da prefeitura, além da alegação de que, conforme o MP-GO, MC Poze – principal atração -possui “vínculos com o Comando Vermelho”, o que possibilitaria casos de violência no local.

Em nota enviada ao POPULAR, o escritório de advocacia que representa o evento afirmou que os produtores "estão atendendo todas as exigências das autoridades competentes [veja a íntegra ao final da matéria]".

O MP-GO moveu a ação nesta sexta-feira (25), pedindo a suspensão da festa. “MC Poze é ameaçado de morte por facções criminosas rivais, portanto, sua presença pode estimular atos de violência. Tal fato já fez com que alguns Estados da Federação chegassem a proibir shows do cantor, como em Salvador-BA, Acre e Fortaleza-CE”, detalha o pedido assinado pelos promotores Arthur José Jacon Matias, Carlos Vinícius Alves Ribeiro, Marcelo Faria da Costa Lima e Simone Disconsi de Sá Campos.

O próprio cantor já cancelou apresentações pelo País após ameaças de facções. Até o fechamento desta edição, a Justiça não havia se posicionado.

O órgão teve conhecimento da festa através de informações protocoladas pelo Comando-Geral da Polícia Militar de Aparecida de Goiânia sobre o evento. No pedido de liminar, o MP-GO alega que na cidade da região metropolitana há uma disputa histórica entre o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC), o que poderia ocasionar uma onda de violência.

Outro motivo alegado foi a falta dos devidos alvarás emitidos pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Secretaria do Meio Ambiente e Corpo de Bombeiros.

Decisão

Em resposta, a juíza plantonista Vanessa Estrela Gertrudes acatou o pedido e suspendeu a realização da festa. Segundo ela, “fica evidente, assim, que a Polícia Militar vê esse evento como de alto risco, com várias características que o tornam extremamente nocivos as pessoas que o frequentarão, sem que ela (Polícia Militar) tenha como atuar de forma eficiente e rápida para evitar quaisquer danos, seja aos frequentadores do evento, seja à comunidade local.”

A magistrada também cita a apontada falta de alvarás, e ressalta que, “em evento dessa envergadura, onde se espera público superior a 3000 pessoas, é imperioso o detalhamento do plano de segurança do local às autoridades competentes, com a indicação de número de seguranças e preparo dessas pessoas, o que não afasta, de forma alguma, a necessidade de se contar, ainda, com a presença da Polícia Militar.”

"Diante do exposto, entendendo serem desnecessárias maiores considerações, e diante da gravidade e urgência do caso, defiro a tutela pleiteada a fim de determinar a suspensão do evento “Todo Mundo em Pânico”, com data prevista para se realizar no dia 26/11/22, neste município, tendo como empresa organizadora Policarpo e Scoralick Escritório de Advocacia", finaliza a juíza na decisão.

A reportagem entrou em contato com o responsável pelo evento ‘Todo Mundo em Pânico’, Policarpo e Scoralick Escritório de Advocacia, que afirmou não fazer parte da organização do evento.

“O escritório Policarpo & Scoralick Advocacia foi contratado *EXCLUSIVAMENTE* para a prestação de serviço de consultoria jurídica concernentes a entrega de ofícios junto aos órgãos competentes e licenciamento perante a Secretaria de Regulação Urbana, serviços esses foram prontamente realizados”, declarou.

O escritório informou ainda que os “produtores do evento estão atendendo todas as exigências das autoridades competentes para que o evento ocorra normalmente.”

O POPULAR também entrou em contato com o MC Poze do Rodo pelas redes sociais, e aguarda um retorno.