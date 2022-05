Cidades Justiça suspende multa dada a advogados que deixaram plenário no julgamento do caso Valério Liminar suspendeu exigência da pena de 100 salários mínimos. Justiça acatou mandado de segurança contra a multa, que seria ilegal

A multa de 100 salários mínimos, que equivale a cerca de R$ 121 mil, dada aos advogados de Maurício Sampaio, por terem deixado o plenário no dia do julgamento dos acusados de matar o radialista Valério Luiz foi suspensa. O juiz relator do caso, José Paganucci Júnior, acatou o mandado de segurança que argumenta que a multa seria ilegal. O juiz entendeu que o ab...