Cidades Justiça suspende shows sertanejos de R$ 800 mil em Taquaral de Goiás Evento estava previsto para começar nesta quinta-feira (1º) e seria custeado com dinheiro público

A Justiça determinou a suspensão de todos os contratos firmados pela Prefeitura de Taquaral, no centro de Goiás, para a realização do Rodeio Show no município. O evento, até então previsto para começar nesta quinta-feira (1º), seria custeado com dinheiro público. Caso haja descumprimento da liminar, o prefeito Hélio Gontijo deverá pagar multa pessoal de até três vezes o...