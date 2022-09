Cidades Justiça suspende transferência de R$ 553 mil da Prefeitura de Cromínia para shows sertanejos De acordo com o juiz Eduardo Perez de Oliveira, pelo bom senso, o gestor deveria aplicar em supérfluos apenas depois de garantir o essencial

A Justiça suspendeu a transferência de recurso público da prefeitura de Cromínia, no Centro de Goiás, para realização do 3º Rodeio Show e Feira do Agronegócio (Proshow), que seria realizado entre os dias 22 e 25 de setembro. O evento custaria aos cofres públicos a quantia de R$ 553.960,00. De acordo com o juiz Eduardo Perez de Oliveira, pelo bom senso, o gestor deveri...