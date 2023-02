A Justiça recebeu, na última terça-feira (7), a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra os cinco envolvidos na chacina de dez pessoas da mesma família, no Distrito Federal (DF). De acordo com a instituição, os réus cometeram mais de 100 crimes e, se condenados, podem pegar uma pena somada de 385 anos de prisão.

A denúncia foi oferecida no último dia 2 de fevereiro, fruto de uma força-tarefa do MPDFT. Tornaram-se réus: Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, Carlomam dos Santos Nogueira, Fabrício Silva Canhedo e Carlos Henrique Alves da Silva.

Veja abaixo os crimes atribuídos a cada um deles:

Gideon Batista de Menezes -

Homicídio triplamente qualificado (emprego de meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e intenção de obter impunidade para outro crime), homicídio duplamente qualificado (uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e intenção de obter impunidade para outro crime), ocultação e destruição de cadáver, corrupção de menores, sequestro e cárcere privado, extorsão mediante sequestro, constrangimento ilegal com uso de arma, associação criminosa e roubo.

Horácio Carlos Ferreira Barbosa -

Homicídio quadruplamente qualificado (emprego de meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, intenção de obter impunidade para outro crime e vítima menor de 14 anos), homicídio triplamente qualificado (emprego de meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e intenção de obter impunidade para outro crime), homicídio duplamente qualificado (uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e intenção de obter impunidade para outro crime), ocultação e destruição de cadáver, corrupção de menores, extorsão mediante sequestro, sequestro e cárcere privado, constrangimento ilegal com uso de arma, associação criminosa, roubo e fraude processual.

Carlomam dos Santos Nogueira -

Homicídio quadruplamente qualificado (uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, intenção de obter impunidade para outro crime e vítima menor de 14 anos), homicídio triplamente qualificado (emprego de meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e intenção de obter impunidade para outro crime), extorsão mediante sequestro, corrupção de menor, ocultação e destruição de cadáver, sequestro e cárcere privado, ameaça com uso de arma, associação criminosa, constrangimento ilegal com uso de arma e roubo.

Carlos Henrique Alves da Silva -

Homicídio duplamente qualificado (recurso que dificultou a defesa da vítima e intenção de obter impunidade para outro crime) e sequestro e cárcere privado.

Fabrício Silva Canhedo -

Extorsão mediante sequestro, associação criminosa, roubo e fraude processual.

Entenda o crime

Inicialmente, a Polícia Civil (PC) registrou o desaparecimento da cabeleireira Elizamar da Silva, de 39 anos, e de seus três filhos no dia 12 janeiro. O carro dela foi encontrado carbonizado no dia seguinte (13), próximo a Cristalina, a 282 km de Goiânia, com quatro corpos dentro.

O marido de Elizamar, de 30 anos, os sogros dela, de 52 e 54 anos, e uma tia das crianças, de 25 anos, também desapareceram. O caso foi registrado na sede da 33ª DP na noite do dia 15 de janeiro. O carro do marido da cabeleireira foi encontrado carbonizado no dia 16 de janeiro, na rodovia BR-251, com dois corpos dentro.

Além deles, a corporação registrou o desaparecimento da segunda esposa do sogro da cabeleireira, de 54 anos, e da filha dela, de 19. Três corpos foram encontrados dentro de um cisterna, em Planaltina. Ao todo, dez pessoas da mesma família desapareceram e os corpos foram encontrados e identificados:

- Elizamar da Silva: cabeleireira – corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO);

- Thiago Gabriel Belchior: marido de Elizamar Silva - corpo encontrado em uma cisterna na área rural de Planaltina (DF);

- Rafael da Silva: filho de Elizamar e Thiago - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO);

- Rafaela da Silva: filha de Elizamar e Thiago - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO);

- Gabriel da Silva: filho de Elizamar e Thiago - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO);

- Marcos Antônio Lopes de Oliveira: pai de Thiago e sogro de Elizamar – corpo encontrado esquartejado no interior do cativeiro em Planaltina (DF);

- Cláudia Regina Marques de Oliveira: segunda mulher de Marcos Antônio - corpo encontrado em uma cisterna na área rural de Planaltina (DF);

- Renata Juliene Belchior: mãe de Thiago e sogra de Elizamar - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Unaí (MG);

- Gabriela Belchior: irmã de Thiago e cunhada de Elizamar - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Unaí (MG);

- Ana Beatriz Marques de Oliveira: filha de Cláudia e Marcos Antônio - corpo encontrado em uma cisterna na área rural de Planaltina (DF).

Motivação

Após a conclusão das investigações, a Polícia Civil do Distrito Federal identificou que a motivação do crime seria uma chácara no valor de R$ 2 milhões, de Marcos Antônio. De acordo com o MP, inicialmente, o plano seria matar o sogro da cabeleireira e sequestrar as pessoas da família dele para que eles pudessem vender o imóvel.

Entretanto, segundo o delegado responsável pelas investigações, Ricardo Viana, da 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá, o local havia sido invadido por dois membros da família há três anos e os verdadeiros donos do imóvel tentavam, na Justiça, retomar a posse. A PC apura ainda se havia um potencial comprador.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos até a última atualização da matéria.