Uma kombi pegou fogo dentro de um posto de combustíveis nesta segunda-feira (29), no Setor Oeste, em Goiânia. Um vídeo gravado no momento do incidente mostra o veículo em chamas, enquando policiais militares e funcionários do local tentam apagar as chamas com água e extintores de incêndio.

Os dois militares, sargento Benício e Cabo Ortega, estavam passando pelo local e viram o momento em que a kombi começou a pegar fogo. Nas imagens, é possível ver os funcionários do posto de combustíveis desesperados.

Testemunhas relataram que o dano poderia ter sido maior se não tivessem agido rápido, já que o ocorrido foi dentro de um posto de combustíveis.

Ao Popular, o Corpo de Bombeiros disse que uma equipe foi acionada, mas quando chegou no local as chamas já tinham sido controladas com extintores.

O veículo era utilizado na campanha eleitoral da candidata a deputada federal, Silvye Alves (União Brasil), que afirmou em suas redes sociais que o motorista está bem e ninguém se feriu.

