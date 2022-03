Cidades Laboratório de tecnologia abre mais de 1,9 mil vagas para cursos gratuitos de robótica em Goiás Cursos são oferecidos em 26 laboratórios de tecnologia Include distribuídos pelo Estado.

Os laboratórios de tecnologia do projeto Include estão com 1.950 vagas abertas para cursos de robótica em Goiás. As inscrições vão até o dia 18 de março e podem ser realizadas no site do Instituto Campus Party. Para participar é necessário ter de 12 a 20 anos, ser estudante de escola pública ou bolsista em escola particular e residir na cidade em que o laboratório es...