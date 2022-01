Cidades Laboratório vai dar prioridade a casos graves para teste de Covid em Goiás Temor é de que faltem exames por causa da carência de insumos necessários à sua fabricação

Em Goiás não é diferente de outras partes do Brasil a alta demanda por testes para o diagnóstico de Covid-19 com a entrada no país da variante ômicron. Os sintomas gripais que têm acometido grande parte da população provocaram nos últimos dias uma corrida às unidades de saúde, públicas e privadas. A superlotação levou a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (...