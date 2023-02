Um jovem de 20 anos foi filmado ameaçando uma grávida com uma arma ao roubar um supermercado na segunda-feira (20), em Jataí, na região sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o suspeito fugiu depois do assalto, mas foi preso no mesmo dia.

As câmeras de segurança do supermercado registraram toda a ação e ajudaram a polícia a identificar o jovem e realizar a prisão. Nas imagens, é possível ver que o suspeito chega ao supermercado e finge passar alguns produtos no caixa. Logo depois, ele saca uma arma e obriga uma funcionária grávida a entregar todo o dinheiro.

O POPULAR não teve acesso ao nome do suspeito e por isso não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.

A PM informou que o dinheiro roubado foi recuperado e a arma utilizada no crime foi apreendida. Os policiais disseram à TV Anhanguera que há poucos dias o mesmo suspeito tinha assaltado outro supermercado e um idoso.

