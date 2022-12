Câmeras de segurança registraram o furto de duas caixas d'água no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia. Nas imagens é possível ver quando dois homens retiraram os objetos que estavam em uma obra. O vídeo mostra um dos homens sair da construção rolando o objeto pela rua, enquanto o comparsa tira uma segunda caixa d’ água do local, na última terça-feira (27).

A identidade do suspeito não foi divulgada, por isso, o g1 não localizou a defesa deles até a última atualização dessa reportagem.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o dono da obra junto com um funcionário, foi até o local e notou que as caixas d' água tinham sido furtado. Segundo militares o produto foi encontardo num lava-jato próximo a construção, e ali acionaram a polícia.

Apesar do responsável pelo lava-jato não ter sido preso, ele foi autuado por receptação após receber 10 reais para guardar uma das caixas d’ água de acordo com a Policia Militar. Foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e os autores do furto não foram encontrados.

Após a confusão o objeto foi devolvido e liberado para o proprietário, já que a nota fiscal estava em seu nome.