Cidades Lago do João Leite pode ser liberado para lazer Audiência pública discute nesta segunda-feira (18) a autorização de práticas esportivas no reservatório, como caiaque, remo, stand up paddle e até pesca esportiva

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) abriu no dia 25 de março o período de consulta pública para os Planos de Uso Público e de Manejo do Parque Estadual do João Leite (PEJol) e do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP). Até o dia 28 de abril, qualquer pessoa pode opinar e dar sugestões a respeito das propostas no site da past...