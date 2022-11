O lançamento do Natal do Bem, que estava programado para esta terça-feira (29), foi adiado em decorrência das fortes chuvas na tarde desta segunda-feira (28). Somente na capital, foram registradas mais de 20 quedas de árvores, fortes ventos, alagamentos e queda de energia em diversos bairros.

De acordo com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), órgão idealizador do evento, o lançamento do Natal do Bem 2022 foi adiado para o próximo sábado, dia 3 de dezembro. A adequação do calendário foi feita para que a equipe realize a manutenção de todo o cenário, garantindo a segurança e o bem-estar de todos que vão participar do evento.

Quem já retirou os ingressos do show do padre Fábio de Melo, que seria realizado no dia do lançamento, pode guardar os bilhetes que eles continuam válidos para a nova data da apresentação.

Natal do Bem 2022

A estrutura às margens da BR-153 e da GO-020 foi decorada com 800 mil pontos de luz para as festividades, que serão realizadas no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A cerimônia de abertura terá a Cantata de Natal, apresentada pelo Coro Infantil Gustav Ritter, e a Parada Natalina, com desfiles temáticos e participação de personagens para interação com os visitantes.

No primeiro dia de programação o destaque é para o show do padre Fábio de Melo, que já conta com todos os ingressos gratuitos esgotados. Para as demais atrações, os ingressos estão disponíveis gratuitamente por meio da plataforma Sympla.

Os visitantes terão acesso à Vila de Natal, apresentações de teatro e músicas clássicas de Natal, interpretadas por bailarinos, cantores, acrobatas e artistas circenses. O evento também contará com um parque infantil e distribuição gratuita de pipoca e algodão doce para as crianças.

Mais de 500 mil brinquedos também estão sendo distribuídos, até dia 13 de dezembro, para 246 municípios goianos. Bolas, bonecas e carrinhos vão presentear crianças em situação de vulnerabilidade em todo o Estado.

