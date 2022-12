Cidades Lanchas e objetos apreendidos em operação contra garimpo ilegal são destruídos, em Goiás Equipe encontrou a embarcação ilegal já abandonada pelos garimpeiros

Uma balsa de garimpo ilegal foi destruída no Rio do Peixe, no município de Santa Cruz, em Goiás. A equipe do batalhão ambiental da Polícia Militar (PM) encontrou a embarcação artesanal, na terça-feira (27), em pleno funcionamento. Os ocupantes da balsa de extração de ouro ilegal fugiram do local ao perceber a chegada dos militares e abandonaram os equipamentos utiliz...