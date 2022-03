Cidades Largo da Matriz em Pirenópolis deve ganhar cara nova Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) doa projeto de revitalização da área em torno do principal cartão postal do município goiano

Em solenidade marcada para esta quarta-feira (9), às 9 horas, no Cine Pireneus, a prefeitura de Pirenópolis vai receber do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) os projetos executivos para requalificação urbana do largo da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, o mais icônico espaço da cidade turística, cujo conjunto arquitetônico urbano é tombad...