Cidades Laudo aponta múltiplas lesões em menino morto em Goianésia; madrastra é suspeita Nesta quinta-feira (17), um grupo com cerca de 40 pessoas depredou a casa onde a criança vivia com o pai e a madrasta

O exame necroscópico no corpo de Davi Luiz Rodrigues Rosa, de 7 anos, indicou múltiplas lesões, principalmente nos membros superiores e inferiores. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) descartou abuso sexual. O menino morreu na quarta-feira (16), em Goianésia, no Vale do São Patrício, após ser espancado pela madrasta com consentimento do pai. O casal está preso. Nesta quinta...