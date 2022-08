Cidades Laudo aponta que empresária que matou mulher atropelada tinha visão clara da vítima Murielly Alves da Costa jogou carro contra casal de mulheres com quem discutiu em distribuidora

A empresária Murielly Alves da Costa, de 27 anos, acusada por homicídio qualificado, teria visto a claramente a vítima Bárbara Angélica Barbosa Silva antes de prensá-la com seu carro contra uma parede, segundo aponta laudo da Polícia Técnico-Científica. O caso ocorreu no dia 21 abril no setor Jardim Pompeia, em Goiânia. Segundo a perita do caso, Mariana Leão, "não h...