Cidades Laudo aponta transtorno em jovem que matou pastora em Goiânia Perícia feita pela Junta Médica do TJ conclui que Matheus Macaúbas estava "plenamente incapaz de entender" os fatos quando, sem roupa na rua, atingiu com uma barra de ferro Odete Rosalina em frente a uma igreja no Setor Eli Forte em janeiro.

Laudo de insanidade mental feito pela junta médica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) indicou que o vendedor autônomo Matheus Macaubas Limas Santos, de 22 anos, era “plenamente incapaz de entender e de determinar-se” os fatos ao matar a pastora Odete Rosalina Machado da Costa, de 79, na manhã do dia 14 de janeiro, no Setor Eli Forte, em Goiânia. Ele está preso desde então, quando foi encontrado a cerca de 2 quilômetros do local do crime, sem roupa e desorientado. O exame apon...