Cidades Laudo confirma que médico que se afogou em Terezópolis morreu por afogamento Polícia Civil ainda vai concluir apuração. Com a confirmação do acidente, investigação será arquivada

Laudo da polícia científica confirmou que o médio Wilker Sabino Campos da Silva, de 32 anos, morreu afogado no dia 1º de abril. O documento mostra que não há sinais de violência no corpo. Delegado que apura o caso, Jorge Bezerra disse que ainda deverá ouvir testemunhas e caso seja confirmado o que está descrito no laudo, o caso será arquivado porque não há crime, mas um a...