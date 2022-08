Cidades Laudo diz que acusado de matar idosa no Hugo não tem doença mental Perícia feita 116 dias após a prisão de suspeito aponta que ele tinha noção do que fez, achando que foi um acidente

Laudo médico pericial feito pela Junta Médica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) informa que o homem acusado de matar uma paciente de 75 anos no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) no dia 7 de abril não é portador de nenhuma doença mental e que na época do crime tinha plena noção do que estava fazendo. O desempregado Ronaldo do Nascimento, de 49 ...