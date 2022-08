Cidades Laudo que investiga morte de estudante que caiu de ônibus do Eixo fica pronto em uma semana Ônibus foi periciado na última segunda-feira (22). Polícia Técnico-Científica também analisou possíveis falhas mecânicas na porta, conduta do motorista e velocidade do veículo

O laudo da perícia para investigar as circunstâncias da morte da estudante de enfermagem Leidiane Teixeira, de 28 anos, na última quinta-feira (18), na lateral da pista. A vítima chegou a ficar um dia internada no Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), mas não resistiu aos ferimentos. O acidente ocorreu por volta de 13h37, no dia 17 de agosto. O ...