Um laudo emitido após a morte da psicóloga Bruna Nunes de Faria, que morreu após passar mal durante um exame de ressonância magnética em uma clínica de Goiânia, teve resultado inconclusivo. O documento explica que a causa da morte ainda está “a esclarecer” e novos testes foram solicitados. Ao g1, a mãe da jovem de 27 anos, Jane Alves de Souza, lamentou a angústia da espera para saber o que aconteceu de fato com Bruna.

“Estamos vivendo uma angústia enorme, porque o mínimo que podemos ter agora é saber toda a verdade”, disse Jane.

O documento foi emitido no dia 4 de janeiro. Até o momento, a família não obteve o resultado dos novos exames e explicou que a estimativa que recebeu para um novo laudo é de um prazo de 15 a 90 dias. Os testes complementares que devem ser realizados buscam definir a causa da morte da psicóloga.

Em nota, a Polícia Científica disse que foram solicitados exames laboratoriais complementares com o objetivo de contribuir com a completa elucidação do caso, que devem ser finalizados em até 30 dias. Informou ainda que laudos médicos e laboratoriais não podem ser interpretados de forma isolada, sem a relação deles com outras provas (nota na íntegra ao fim do texto).

Os exames que foram realizados até o dia 4 de janeiro buscavam responder as seguintes questões:

- Se houve morte?

- Qual a causa da morte?

- Qual o instrumento ou meio que produziu a morte?

- Se foi produzido com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidiloso ou cruel?

No entanto, apenas o questionamento 'se houve morte' foi devidamente respondido com um "sim". A causa da morte ainda deve ser esclarecida por exames, não foram obtidos elementos que determinassem o instrumento que causou a morte e a quarta questão foi respondida com a palavra "prejudicado", uma vez que os demais itens também foram inconclusivos.

O caso é investigado no 8º Distrito Policial de Goiânia. Bruna morreu no dia 21 de dezembro. Ela fazia exames para tentar identificar as causas de dois AVCs cerca de 50 dias antes. O g1 entrou em contato com a Polícia Civil para obter atualizações sobre o andamento da investigação, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Bruna fez o exame no Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) Unidade II, que fica na Avenida Portugal, no Setor Marista. O g1 procurou a defesa do CDI nesta terça-feira (17), que explicou que aguarda o resultado dos laudos para se manifestar. No último dia 23 de dezembro, a defesa explicou, por meio de nota, que atualmente há dois grupos distintos operando sob o nome CDI.

Um sob responsabilidade dos médicos Luiz Rassi Júnior e Colandy Nunes Dourado e outro sob a gerência dos médicos Ary Monteiro Daher e Adriana Maria Monteiro, sendo que o procedimento que a jovem realizou faz parte dos serviços prestados pela equipe chefiada por Ary e Adriana. Os grupos estão em fase final de separação judicial, que deve ser finalizada em janeiro, quando os prédios também devem ser separados de acordo com a administração (veja a explicação ao fim do texto).

Bruna Faria nasceu em Bonfinópolis, onde foi velada e enterrada na quinta-feira (22). A jovem trabalhava como psicóloga da Prefeitura de Silvânia e fazia parte da Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (Emad) da Secretaria Municipal de Saúde.

Relatório da morte

O relatório médico sobre a morte de Bruna relata que ela passou mal entre 9h30 e 9h40 e a morte foi constatada às 10h09. A psicóloga começou a sentir os problemas cerca de 30 segundos depois da aplicação do contraste.

O exame foi interrompido a paciente foi para a sala de recuperação. Ela, então, teve uma “piora clínica súbita”. Os médicos chamaram uma ambulância e tentaram manobras de reanimação, mas ela não resistiu.

“Na hora que aplicou o contraste, ela falou assim: ‘Estou passando mal’, e começou a tossir. Eles a tiraram rápido, no colo. Eu fui junto para esse quartinho com ela e falei ‘pelo amor de Deus, o que está acontecendo com a minha filha?’. E já veio uma moça e aplicou uma injeção nela e ela [Bruna] falou: ‘Estou sem ar’. Foi a última palavra que ela falou”, desabafou a mãe.

Nota do CDI gerido pelo médico Ary Monteiro

"Aguardaremos o resultado do laudo que vai determinar a causa da fatalidade, mas, desde já, nos solidarizamos com os familiares e amigos da paciente e seguimos à disposição para prestar toda a assistência necessária. Reforçamos que em nossos exames são adotados elevados padrões de segurança, com acreditação em grau máximo e procedimentos certificados pelas autoridades do setor, sempre buscando garantir o bem-estar e a saúde de nossos pacientes, valores que sempre fizeram parte da história da clínica", diz a nota enviada pelo advogado do médico Ary Monteiro.

Nota do CDI gerido pelo médico Luiz Rassi Júnior

"As Clínicas CDI sob a coordenação do Dr. Luiz Rassi e Dra. Colandy Nunes Dourado, vêm a público esclarecer:

É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte da jovem Bruna Nunes de Faria, paciente que realizava exame de ressonância magnética. Tal fato nos leva ao dever e obrigação de prestar esclarecimentos aos nossos clientes, corpo clínico, colaboradores, médicos e sociedade em geral.

Há dois grupos distintos operando sob o nome CDI. Um, o nosso – Dr. Luiz Rassi e Dra. Colandy Nunes Dourado -, com as Clínicas CDI Diagnósticos em Cardiologia; CDI Diagnósticos Angiotomográficos e Nuclear CDI. E, outro, sob a responsabilidade do Dr. Ary Monteiro Daher do Espírito Santo e Sra. Adriana Maria de Oliveira Guimarães Monteiro. Os grupos estão em fase final de separação judicial.

O processo judicial iniciado há mais de 02 anos, se deu em virtude de divergências de valores e princípios éticos no exercício da Medicina. As clínicas sempre funcionaram de forma separada, apesar de estarem localizadas no mesmo endereço, realizando exames distintos, com equipamentos distintos, médicos e colaboradores também distintos.

O exame da paciente Bruna Nunes de Faria, com fatídico e lamentável desfecho, foi realizado pela Clínica cujo responsável técnico é o Dr. Ary Monteiro Daher do Espírito Santo, que se chama Centro de Diagnóstico por Imagem PORTUGAL, o qual tem se identificado como CDI Radiologia.

Informamos também que o processo de separação dos imóveis está em curso, a fim de que a população em geral possa diferenciar ainda mais as Clínicas, ao buscar e escolher livremente atendimento para diagnósticos médicos.

Por fim, nos solidarizamos com a família e amigos de Bruna Nunes de Faria, lamentamos profundamente sua morte e esperamos que a causa do óbito seja esclarecida de forma rápida e efetiva, com apuração pelos órgãos competentes."

Nota da Polícia Científica

Foram solicitados exames laboratoriais complementares com o objetivo de contribuir com a completa elucidação do caso. Exames esses que estão sendo realizados nos laboratórios da própria Polícia Científica, em Goiânia, e que devem ser finalizados em aproximadamente 30 dias.

A Polícia Científica reforça que Laudos Médicos e Laudos Laboratoriais não podem ser interpretados isoladamente; sendo necessária a correlação dos mesmos com os demais elementos de provas, obtidos no âmbito da Delegacia de Polícia, o que é possível tão somente quando da conclusão do Inquérito Policial por parte da Autoridade Policial.