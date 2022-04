A Legião da Boa Vontade (LBV) realiza, até o próximo dia 14, campanha de Páscoa Solidária com o intuito de arrecadar chocolates e ovos de páscoa para entregar a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social. As entregas podem ser feitas em Anápolis, Goiânia e Inhumas (confira abaixo) e as famílias também serão contempladas com cestas básicas.

A primeira entrega dos alimentos e chocolates será entregue para 100 famílias já cadastradas e acompanhas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e pela LBV, no próximo dia 12 de abril, às 9h30, no bairro Real Conquista, em Goiânia. No total, o projeto espera beneficiar mais de 5 mil crianças na Páscoa.

Confira o endereço e o contato das unidades LBV:

Goiânia – Rua Jamil Abraão, 645, Setor Rodoviário (62) 3531-5000

Anápolis – Av. Sócrates Diniz, 219, Santo André (62) 3313-1034

Inhumas – Rua das Bandeira, 246, Anhanguera (62) 3511-2094

LBV

A Legião da Boa Vontade é uma associação civil de direito privado, beneficente, filantrópica, educacional, cultural, filosófica e sem fins econômicos. Seus projetos sociais atuam em prol das famílias de baixa renda, além de promover projetos socioeducativos voltados para a sustentabilidade e inclusão social.