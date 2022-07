Cidades Lei que cria Casa do Autista em Goiânia é sancionada Espaço terá atendimento com nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e outros profissionais para pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) sancionou a lei que cria em Goiânia a Casa do Autista, na terça-feira (19). O projeto é de autoria do vereador Santana Gomes (PRTB) e foi aprovado em junho na Câmara Municipal de Goiânia. As despesas com a execução da lei virão de dotações orçamentárias próprias que, caso necessário, serão suplementadas. O espaço atenderá pe...