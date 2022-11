Foi sancionada nesta quarta-feira (16), a lei que altera as imagens de sinalização de trânsito que representam idosos usando bengala e com a postura curvada, em Goiânia. A figura era usada para indicar vagas preferenciais de estacionamento para idosos. Ao ser sancionada, a lei já foi aplicada na substituição de uma placa localizada no estacionamento do Paço Municipal.

A troca da placa na sede administrativa do município foi um ato simbólico que contou com a participação do estudante Mateus Frata Naciff, de 10 anos, idealizador da mudança, e do presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo. A prefeitura de Goiânia afirmou que a substituição do restante das imagens no município e a fiscalização da troca ainda vão ser regulamentadas por decreto.

Leia também:

- Motocicleta com 360 multas e mais de R$ 87 mil em débitos é apreendida, em Goiânia

- Nova Área Azul, em Goiânia, fica para o ano que vem

Surgimento da ideia

A ideia do estudante teria surgido há um ano atrás, quando foi com o pai para um clube na capital e ficou indignado com a representação da placa. Além de não concordar com a imagem, o menino teria sugerido melhores formas para representar os idosos.

O pai de Mateus, Bruno Naciff, atendeu a um pedido do filho e gravou um vídeo do filho junto à placa, reclamando da situação. A gravação foi enviada para familiares e, após reportagem exibida na TV Anhanguera, o assunto ganhou grande repercussão e virou um projeto de lei na Câmara de Goiânia.