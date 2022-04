O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Estadual da Mulher (Hemu) tem apresentado uma queda no estoque e atualmente, conta com apenas 100 litros. Como a demanda de leite humano na unidade é muito alta, essa quantidade é preocupante. A necessidade é de cerca de 300 a 400 litros, para trabalhar com segurança. As mães interessadas em doar leite materno podem ligar ou enviar mensagem no WhatsApp para o número (62) 3956-2921 e solicitar a coleta em domicílio.

Para realizar as doações, as mães precisam seguir algumas exigências como apresentar exame de pré-natal que comprove ausência de doenças infecto-contagiosas, não podem ser fumantes, usuárias de drogas ou de bebidas alcoólicas. Além disso, a doadora não pode ter recebido sangue nos últimos seis meses, e não pode fazer uso de medicamentos que contenham restrições à amamentação, e consequentemente, à doação.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) concorda que o leite materno é o alimento mais completo para o bebê, rico em água, proteínas, lipídios, glicídios, vitaminas e minerais. A amamentação é de extrema importância para obter a nutrição correta durante esse estágio. Diversas pesquisas apontam que bebês prematuros que se alimentam de leite humano, em um período de privação da amamentação em suas mães, possuem mais chances de recuperação e de terem uma vida mais saudável.

A coordenadora do BLH, Renata Leles, faz uma solicitação a todas as mães que estejam amamentando que se tornem doadoras e contribuam para aumentar os estoques do Banco de Leite da unidade. “Houve uma queda acentuada em nossos estoques e precisamos da doação de leite materno para salvar os recém-nascidos que estão internados nas UTIs neonatais. Quem puder doar nos procure. Não precisa nem sair de casa, nós buscamos esse leite”, explica.

Solidariedade

O BLH destaca que um litro de leite doado pode alimentar até dez recém-nascidos por dia. A depender do peso do prematuro, um mililitro já é o suficiente para nutri-lo cada vez que for alimentado.

Os bancos de leite seguem rigorosos métodos de controle de qualidade e segurança, que garantem a eliminação de microorganismos patogênicos do leite humano. São adotados critérios que consideram o bom estado de saúde da doadora e medidas de higiene, permanentemente reforçadas.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

