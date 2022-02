Cidades Leite materno não substitui vacinação de crianças contra a covid-19 Estudo aponta que há possibilidade de crianças receberem anticorpos por meio da amamentação, mas o efeito é transitório. Também não há qualquer evidência de que crianças vacinadas contra a covid-19 possam desenvolver esterilidade no futuro porque receberam o imunizante. O conteúdo foi verificado pelo POPULAR em parceria com o Grupo Sinos e CNN Brasil

Conteúdo verificado: Vídeo publicado pelo ex-senador Magno Malta (PL-ES) no Facebook em que ele parabeniza o governador da Bahia, Rui Costa (PT), por não ter vacinado suas filhas contra a covid-19. Malta afirma que o leite materno é como uma vacina para as crianças. Ele diz também que crianças não devem receber o imunizante e sugere que há possibilidade de as doses pr...