Cidades Levantamento mostra que exame toxicológico afastou profissional da estrada Coordenador de programa para a redução de acidentes acredita que parte expressiva dos trabalhadores, com medo do resultado, não comparece para fazer o exame, ficando sem a habilitação

Para o SOS Estradas, a redução verificada em Goiás de 15% no número de motoristas profissionais habilitados tem relação direta com a exigência do exame toxicológico. O procedimento exigido desde 2016, suspenso em alguns períodos, mas em vigor atualmente, obriga os motoristas a passarem por análise laboratorial de fios de cabelo a cada 2,5 anos. O exame é capaz de d...