Cidades Liberação de lazer no reservatório do João Leite recebe duras críticas Proposta colocada em discussão pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) foi debatida em uma audiência pública nesta segunda-feira (18). Técnicos sanitários afirmam que medida pode provocar prejuízos ao abastecimento público de Goiânia e região metropolitana

A proposta de liberação da Barragem do João Leite para lazer recebeu, nesta segunda-feira (18), um número massivo de reações contra. O assunto foi tema de uma audiência pública presencial para discutir os Planos de Uso Público e de Manejo do Parque Estadual do João Leite (PEJol) e do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (Peamp), no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Embora o even...