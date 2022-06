Cidades Liberdade tem limites, diz MP

A liberdade do gestor para decidir como esse dinheiro será investido, segundo o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), encontra alguns limites que podem ser cobrados judicialmente se não foram obedecidos durante o processo de contratação de um artista. “Mesmo que não seja feito o uso de dinheiro destinado para a saúde e educação, as cidades também têm outras dema...