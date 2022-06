Cidades Liminar autoriza inscrição de candidato acima da idade permitida para concurso da PM Período de inscrição foi prorrogado e vai até 6 de junho

Uma discussão foi levantada nos últimos dias sobre o limite de idade para se inscrever no concurso da Polícia Militar de Goiás (PM). Nos casos em questão, um candidato possui 32 anos e o outro 31, sendo que o edital impõe a idade limite de 30 para ingresso no cargo de soldado de 2ª classe (combatente) da PM. As duas liminares concedidas determinaram que a ...