Cidades Liminar determina que Saneago acabe com o lançamento de esgoto em 82 pontos do Rio Meia Ponte Decisão abrange também outros 11 córregos e ribeirões da cpaital, entre eles o Cascavel, o Areião e o Vaca Brava

Uma decisão liminar determina que a Saneamento de Goiás S/A (Saneago) acabe com o lançamento de esgoto in natura em 82 pontos do Rio Meia Ponte e outros 11 córregos e ribeirões da capital. A determinação foi proferida em resposta a uma ação civil pública foi movida pelo promotor de Justiça Marcelo Fernandes de Melo, titular da 81ª Promotoria de Justiça de Goiânia. Em nota e...