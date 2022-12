Até onde vão as escolhas para se “apaixonar” por alguém? Uma lista bem detalhada de requisitos de um empresário que procura uma namorada tem causado polêmica na web. Segundo a lista, ele não namora mulheres que: estão fora de idade fértil, sem curso superior, que trabalhe aos finais de semana e que tenha vínculos com ex.

O print de um aplicativo de relacionamentos informa que o empresário mora em Goiânia, mas não tem informações sobre o nome dele, por isso o g1 não conseguiu localizá-lo para que se posicionasse.

A publicação do print no Twitter foi feita por uma empresária do Rio de Janeiro e já conta com mais de 920 mil visualizações, mais de 10 mil curtidas e centenas de compartilhamentos.

Nos comentários, muitos internautas criticam as “escolhas” do interessado. Um deles chega a falar que "99% da população mundial foi excluída depois da lista".

