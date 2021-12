Cidades Livraria Saraiva fecha suas portas no shopping Flamboyant em Goiânia As seções já foram esvaziadas neste domingo (5), e a unidade do shopping Passeio das Águas também deixa de existir. Com isso, não resta nenhuma loja da rede de livrarias na capital

A livraria Saraiva fechou as portas de suas duas unidades em Goiânia neste domingo (5). No shopping Flamboyant as seções já foram esvaziadas e a unidade do shopping Passeio das Águas também deixa de existir. O fechamento das lojas faz parte do plano de recuperação judicial da empresa anunciado em março deste ano. Além das unidades da capital de Goiás, 21 outras lojas f...