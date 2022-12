Cidades Lobos-guará do Zoológico de Goiânia ganham novo espaço O parque possui, sob sua responsabilidade, nove lobos-guará, espécie considerada em extinção no território brasileiro

Os lobos-guará do Zoológico de Goiânia ganharam um novo espaço, com pontos de fuga, barreiras visuais, cambeamentos e enriquecimentos ambientais. O parque possui, sob sua responsabilidade, nove lobos-guará, espécie considerada em extinção no território brasileiro. Segundo o presidente da Agência Municipal de Turismo Eventos e Lazer (Agetul), Valdery Júnior, o espa...