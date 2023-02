Cidades Local onde jovem caiu antes de morrer em Goiânia ficará como está, diz Prefeitura Administração municipal afirma que não fará intervenção imediata e recomenda não passar no ponto em dia de chuva

O ponto onde um motociclista foi arrastado pela enxurrada antes de cair no Córrego Cascavel não deve passar por intervenções imediatas da Prefeitura de Goiânia. Apesar do acidente registrado na segunda-feira (30) que resultou na morte de Warley de Melo Adorno, de 22 anos, o entendimento da gestão municipal é de que o local já conta com a proteção necessária. Os moradores d...