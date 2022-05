Cidades Localizados irmãos de mecânico assassinado em Trindade Irmãos entram em contato com a prima da mulher de Silvanio Gomes dos Santos depois de ler reportagem do POPULAR

O corpo de Silvanio Gomes dos Santos, de 37 anos, que foi assassinado na sexta-feira (29) no Setor Maysa, em Trindade, após uma discussão num pit-dog, será liberado nesta segunda-feira (2) pelo Instituto Médico Legal, de Goiânia. Os irmãos do mecânico, que era conhecido como Pelé, viram reportagem do POPULAR neste domingo e entraram em contato com Vanessa Ribeiro, prima ...