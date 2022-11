Uma loja que fica dentro de um shopping no Jardim Goiás, em Goiânia, foi invadida e assaltada na noite deste sábado (26), de acordo com a assessoria do local. policiais militares foram chamados, o estabelecimento não precisou ser fechado e ninguém foi ferido.



O crime teria acontecido em uma loja que vende relógios de luxo.

As polícias Militar e Civil foram questionadas sobre detalhes do roubo, mas até o momento não deram detalhes da situação. O shopping afirmou que colabora com as investigações sobre o ocorrido.Também não há informações se algum suspeito foi preso.