Cidades Lotações clandestinas se firmam após a pandemia Usuários apontam que além de Anápolis, motoristas fazem viagem para outras cidades do interior. Comodidade e rapidez fazem passageiros optarem pela modalidade

O volume de viagens intermunicipais por meio de lotação clandestina que saem de Goiânia aumentou depois da pandemia da Covid-19. É o que relatam os usuários desse tipo de transporte. De acordo com eles, o número de destinos também aumentou. Se antes as lotações eram majoritariamente para Anápolis e Brasília, agora também vão para destinos como Pires do Rio e Caldas No...