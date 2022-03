Cidades Mulher que teve corpo carbonizado em Novo Gama desapareceu após entrar em veículo com um homem Irmão de Joana, o servente de pedreiro José Augusto, de 34 anos, contou ao POPULAR como foram os dias de angústia vividos à procura da irmã

O corpo de Joana Santos Souza, de 32 anos, foi encontrado carbonizado em uma mata no município de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, na tarde da última segunda-feira (14). Ela estava desaparecida desde a madrugada de sábado (12), quando teria entrado em um carro com um homem não identificado, na Cidade Ocidental. Em depoimento à Polícia Civil, o amig...