A equipe do Corpo de Bombeiros de Goianésia foi acionada no início da tarde deste sábado (14) por causa de um incêndio iniciado, supostamente, por uma máquina de lavar. Apesar do susto, não houve vítimas.

No relato da corporação, o incêndio alcançou a fiação elétrica, o telhado e a alvenaria da área de serviço da casa. Quando a equipe de resgate chegou ao local as chamas já haviam sido controladas pelos moradores das proximidades.

Leia também:

- Motorista de aplicativo morre após carro aquaplanar e bater contra árvore na GO- 415

- Bombeiros buscam por corpo de bebê que teria sido levado por córrego, em Cidade Ocidental