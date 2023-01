Uma máquina de lavar roupas pegou fogo em apartamento de Catalão, na região sul do Estado. O caso aconteceu no sábado (7) e no momento do incêndio não havia ninguém no imóvel. Os bombeiros precisam usar uma ferramenta chamada 'Halligan' para arrombar a porta.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros o chamado aconteceu porque os vizinhos notaram muita fumaça saindo pela porta e janela. Os moradores e vizinhos do prédio não estavam quando a equipe chegou para prestar socorro. Por isso, segundo relato da ocorrência foi preciso arrombar o portão do prédio e do apartamento.

Os bombeiros informaram também que cortaram a energia do local e fizeram ventilação. A máquina de lavar estava na área de serviço e foram usados cerca de 100 litros de água para conseguirem acabar com o fogo. Depois a equipe fez o rescaldo no apartamento e coletou informações com testemunhas.

Os bombeiros informaram que durante toda operação e até a equipe sair do prédio, nenhum dos moradores tinha retornado. A equipe deixou as janelas abertas e encostaram a porta e portão do prédio e relataram ter informado os vizinhos sobre a situação do local. Como o prédio estava vazio não houveram feridos.

