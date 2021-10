Cidades Máscara deixa de ser obrigatória em lugares abertos na cidade do Rio Decreto que flexibiliza o uso já havia sido publicado pela prefeitura nesta quarta (27), mas só passou a valer depois que o estado regulamentou a medida

As máscaras contra a Covid-19 deixaram de ser obrigatórias em lugares abertos e sem aglomeração na cidade do Rio de Janeiro nesta quinta (28). O decreto que flexibiliza o uso já havia sido publicado pela prefeitura nesta quarta (27), mas só passou a valer depois que o estado regulamentou a medida. O governo de Cláudio Castro (PL) publicou as regras em edição extra ...