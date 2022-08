Cidades Mãe é filmada agredindo diretora de Cmei de Goiânia com chineladas no rosto Mulher ainda chama a diretora de "vagabunda" após agredi-la

Um vídeo feito pela diretora de um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) de Goiânia mostra o momento em que ela é agredida com chineladas no rosto. O caso aconteceu nesta segunda-feira (29). A suspeita das agressões é a mãe de um aluno que teria ficado inconformada com o pedido da direção de levar o filho para casa, uma vez que ele estaria com febre. Nas imagen...